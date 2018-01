«Farai la fine del Solengo», lettera con cartucce e minacce di morte: condannato un cacciatore

Si è concluso con una condanna il procedimento penale istruito presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona. Nei guai un cacciatore settantenne, responsabile di minaccia aggravata. L'uomo infatti aveva inviato una lettera minatoria al presidente di un'associazione incaricato di assegnare le zone di competenza per la caccia.

Nella lettera l'uomo veniva minacciato di morte per la gestione riguardante la ripartizione territoriale di caccia con frasi del tipo «Egr. Presidente le mandiamo un regalo per la sua gestione dell’Associazione xxx Farai la fine del Solengo !!…. A presto …». A seguito di perizia balistica effettuata dagli specialisti del locale Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica effettuata sui due bossoli, gli uomini della Squadra Mobile di Ancona hanno effettuato 22 perquisizioni domiciliari che hanno permesso di risalire al responsabile. Il settantenne, infatti, è stato trovato in possesso del fucile che, analizzato nel laboratorio di balistica, è risultato essere lo stesso che aveva sparato la cartuccia ritrovata nella lettera minatoria. Inoltre, la stessa arma, non risultava dichiarata nel luogo di rinvenimento, comportando ciò, una denuncia .Oltra alla condanna inflitta, il responsabile è stato privato della licenza di caccia in suo possesso.