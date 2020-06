L'ex la terrorizza con un martello, lei chiama la polizia: «Aiuto, me lo aveva promesso»

ANCONA - «Venite subito ho paura che mi possa far del male, me lo aveva promesso». Sono queste le parole arrivate al centralino del 113 da parte di una donna, che nel nel tardo pomeriggio di ieri ha allertato gli agenti delle Volanti della questura di Ancona.

I poliziotti sono intervenuti in zona Aspio trovando l'ex marito della donna sotto casa armato ed armato di martello. Gli agenti sono riusciti subito a fermare l'uomo che stava tentando frettolosamente di allontanarsi. Una volta in questura la donna ha sporto denuncia raccontando che il suo ex non aveva mai accettato la sentenza di separazione a riguardo dell'assegno mensile da corrisponderle da lui ritenuto troppo esoso. E così, da alcune settimane, la perseguitava con messaggi minacciosi o la seguiva negli spostamenti quotidiani. Il 64enne osimano è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.