Giorgia e Alessia, due bellezze anconetane per la Milano Fashion Week

Grazie alla partecipazione del concorso di bellezza nazionale "Unvoltoxfotomodella" 2018 , due ragazze marchigiane sono state scelte dallo stilista CARLO ALBERTO TERRANOVA di "Sarli NewLand" per l'importantissima la Milano Fashion Week, l'evento più importante nel mondo della moda; le ragazze che calcheranno l'importante passerella di MIlano sono la vincitrice dello scorso anno Miss "UNVOLTOXFOTOMODELLA" 2017 Giorgia Esposto, 19 anni di Corinaldo (AN), fisico statuario, e la neo eletta Miss "Eleganza" 2018 Alessia Bitri, 18 anni di Jesi (AN).

Il concorso di bellezza gestito ormai per il 7° anno da Valentina Papi per le Marche e a livello nazionale come regia moda, continua a sfornare talenti nella nostra regione, portando sempre a grandi livelli le fasciate degli ultimi anni. Un grande imbocca al lupo per l'inizio di una lunga carriera a queste due nuove modelle.