Chiedeva l'elemosina davanti al supermercato, espulso

Espulso cittadino nigeriano 37enne, pregiudicato, sorpreso ad infastidire i clienti di un supermercato in via Ville a Falconara. Ieri mattina, i carabinieri della Tenenza sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni avanzate dai clienti di un noto supermercato in via Ville, sorprendendo un cittadino nigeriano intento a chiedere la questua in modo insistente.Da un controllo sui terminali, è emerso come avesse a carico un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, avanzato dal Questore di Ancona alcuni mesi fa.

Allora lo straniero, in seguito anche all’interessamento dell’Ufficio Stranieri, è stato collocato nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi, in attesa di essere rimpatriato in Nigeria. Ad accompagnarlo in Puglia, gli stessi carabinieri che l’hanno fermato.