Fondazione Agnelli, la classifica delle migliori scuole superiori di Ancona e hinterland

Nel capoluogo dorico e nell'hinterland, secondo la Fondazione Agnelli, il primato come migliore scuole superiori spetta direttamente a tre istituti: il Corridoni-Campana, il Galileo Galilei ed il Vanvitelli-Stracca-Angelini.

Eduscopio ha diviso le scuole in base al loro obiettivo: preparare all’università per i licei, aprire le porte del mondo del lavoro per gli istituti tecnici. In base ai successi e ai risultati degli ex studenti ha valutato gli istituti. I ricercatori della Fondazione per stilare la classifica si sono basati sui seguenti parametri: il numero di esami e media dei voti al primo anno degli studenti che l'anno prima hanno conseguito la maturità: per gli istituti tecnici e per i professionali ci si è basati sugli sbocchi lavorativi: tasso di occupazione e coerenza fra studi fatti e lavoro trovato. In più per quest'anno si sono valuti gli ultimi tre anni di voti ottenuti dai neo-diplomati. Nelle prossime ore arriveranno i dati di tutte le scuole della nostra Regione.