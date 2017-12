Meteo, arriva l'anticiclone di Natale: da Santo Stefano pioggia e neve

Sarà un "dolce" Natale dal punto di vista meteorologico: solo dalla sera del 25 dicembre i primi segnali di maltempo. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Natale

“Il tempo sull’Italia sarà stabile fino a Natale con l’arrivo di un mite anticiclone sub-tropicale, che determinerà tra l’altro un aumento delle temperature” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “il rialzo termico sarà più sensibile in montagna, tanto che lo zero termico diurno si porterà fin oltre i 3000m sulle Alpi. Anche in pianura comunque ci sarà un addolcimento termico rispetto ai giorni scorsi, con massime fin verso i 10-11°C al Nord, 14-15°C al Centrosud se non superiori sulle Isole Maggiori. Gelate invece ancora possibili nottetempo con marcate inversioni termiche sulle vallate alpine. Proprio il giorno di Natale tuttavia l’alta pressione mostrerà i primi segnali di cedimento, con nubi in aumento soprattutto su Liguria e Toscana dove potremo avere anche qualche debole pioggia; ancora sole prevalente altrove”

Meteo da Santo Stefano

“Da Santo Stefano il tempo tornerà a movimentarsi con più umidi venti atlantici che proveranno a scalzare l’anticiclone” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “per 2-3 giorni avremo così instabilità con delle piogge o locali rovesci che ad oggi sembrano essere più probabili al Nordest e sui versanti tirrenici. Il tutto accompagnato da un generale rinforzo dei venti tra Libeccio e Maestrale. Tornerà anche la neve ma solo in montagna, in genere dalle quote medie. Le temperature saranno in generale calo, specie al Nord, ma non farà particolarmente freddo. Non si intravedono infatti almeno sino a fine anno ondate di freddo rilevanti sull’Italia, con anzi una probabile rimonta dell’anticiclone entro Capodanno. Tuttavia su quest’ultimo punto ci aggiorneremo più avanti”.