Tra caldo anomalo e possibili nevicate, le previsioni meteo fino a Natale

Sarà una settimana decisamente particolare sul fronte meteo. Dopo un periodo, quello recente, decisamente e tradizionalmente invernale per il Nord Italia e climaticamente nella norma per il Centro-Sud ora ne inizierà un altro decisamente anomalo su tutte le regioni. L'arrivo da sud di venti di Scirocco farà schizzare le temperature sopra la media del periodo su tutta Italia: precipitazioni in aumento. Nelle Marche il tempo sarà variabile fino a domenica 22, con possibili precipitazioni soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato quando le temperature si abbasseranno. Poi dovrebbe tornare il sole con le minime in aumento fino a Natale.

CONTINUA A LEGGERE LE PREVISIONI SU TODAY.IT