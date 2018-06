L'estate si allontana, temperature in picchiata: previste grandinate e bombe d'acqua

Inizia l'estate ma torna il maltempo. Nella giornata di domani, venerdì 22 giugno, una nuova perturbazione si abbatterà sull'Italia, portando sin dalla mattina temporali e grandine dal Triveneto si propagheranno verso la Lombardia orientale e tutta l'Emilia Romagna, fino alle Marche. La conferma arriva dagli esperti del sito IlMeteo.it: "Aria fredda da latitudini scandinave punterà verso le Alpi ed entrerà nel Mediterraneo e quindi in Italia dalla Porta della Bora, attraverso l'altipiano del Carso che troppo spesso in passato, come ora, si è dimostrato incapace di difendere l'Italia, un Paese aggredito e abbandonato persino da quell'Anticiclone delle Azzorre una volta amico".

Nella mattinata di venerdì 22 giugno il maltempo si porterà su Toscana, Marche e Umbria; sospinte da venti freddi di Bora nel corso del pomeriggio le precipitazioni si riguarderanno con particolare intensità Marche, Abruzzo, Molise e in serata la Puglia con nubifragi o 'bombe d'acqua' su Ancona, Pescara e San Benedetto del Tronto e poi Foggia, Bari, e trombe marine occasionalmente saranno visibili lungo le coste.