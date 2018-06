Basta piogge ma il primo weekend estivo è nel segno del fresco

Il fronte temporalesco abbandona le Marche e viaggia verso sud ma l'avvio dell'estate è un po' in sordina con le previsioni che parlano di un sabato soleggiato ma fresco e ventoso e domenica più nuvolosa, con qualche pioggia. Non sarà un weekend perfetto dal punto di vista meteo il primo dell'estate 2018.

Le previsioni per il weekend

«Sabato la perturbazione si allontanerà sui Balcani, favorendo un deciso miglioramento del tempo su gran parte della Penisola” – spiega Andrea Vuolo, metereologo di 3bmeteo.com – Salvo residue piogge al mattino sul Salento e instabilità pomeridiana sui rilievi del Sud. Dopo il caldo e l'afa che hanno interessato in particolar modo le regioni centro-settentrionali, con punte anche di 32-33°C, i valori termici subiranno una brusca diminuzione proprio tra sabato e domenica, anche di 7-10°C sulle regioni adriatiche. Le massime pomeridiane di sabato risulteranno infatti comprese tra 25-28°C in pianura e tra 22-24°C lungo le coste, in ulteriore calo domenica complice la maggior nuvolosità».