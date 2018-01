Maltempo, vento gelido in arrivo da est: crollano le temperature

Secondo le ultime previsioni meteo sono in arrivo piogge e temporali su molte Regioni del centro sud, tra cui Marche, Abruzzo, Molise, gran parte delle regioni meridionali, Sicilia centro-meridionale e Sardegna centro-orientale. Ma nel week end le cose sono destinate a cambiare.

Come riferisce iLMeteo.it, tra sabato e domenica la perturbazione si sposterà gradualmente verso la Grecia, anche se il cielo resterà comunque nuvoloso. Le temperature resteranno comunque basse, anche perché "dall'anticiclone russo scendono correnti via via più fredde che nel corso del weekend raggiungeranno l'Italia". Insomma avremo un clima più asciutto, ma continuerà a fare molto freddo.