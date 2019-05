Il maltempo non dà tregua: altro vortice d'aria fredda in arrivo: le previsioni

L'appuntamento con la bella stagione è di nuovo rimandato a data da destinarsi. Anche il prossimo weekend sembra destinato a subire le pazzie di questa bizzarra primavera che finora ci ha "regalato" temperature piuttosto rigide. Maltempo che interesserà anche la nostra Regione, con venti, piogge e come detto temperature in netta diminuzione.

Come anticipato dal IlMeteo.it già da sabato mattina un fronte freddo pilotato dal vortice di bassa pressione, valicherà l'arco alpino, scendendo sullo Stivale e portando un graduale peggioramento del tempo sui monti ma anche in pianura, con temporali, grandinate e forti piogge. Poi domenica la parte più attiva del brutto tempo scivolerà ancora più a Sud investendo in particolare i settori adriatici. A causa dei forti contrasti termici dovuti all'aria molto fredda per la stagione, non sono da escludere veri e propri nubifragi con grandinate specie tra Marche, Abruzzo, Molise fin verso il nord della Puglia.