Il caldo potrebbe avere le ore contate, mega ponte a rischio maltempo

Se il bel tempo sta facendo da anticamera per l'arrivo dell'estate, nelle prossime ore una perturbazione potrebbe rovinare i piani di chi ha organizzato il mega ponte del 1° maggio.

Il meteo nel weekend

Sabato rovesci e temporali raggiungeranno Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, l'Appennino toscano, emiliano occidentale, l'Umbria, il reatino, il cosentino e l'Ogliastra. Domenica temporali più diffusi e anche forti sul Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia nordoccidentale (nord milanese, varesotto, comasco) e anche sul veronese. Nelle Marche qualche nuvola ma il sole dovrebbe farla da padrone.

Verso il Primo Maggio

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it ha avvisato che il prosieguo del Ponte del Primo Maggio vedrà una veloce perturbazione temporalesca attraversare il Nord, la Toscana e le Marche nella giornata di Lunedì 30, mentre per martedì 1 maggio, tempo in forte peggioramento in Sardegna, coste tirreniche e settori alpini del Nordovest.