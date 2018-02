Meteo, il gelo arriva in tutta la provincia: abbondanti nevicate anche in pianura

Un nucleo di aria freddissima dalla Siberia si sta dirigendo verso l’Europa e nel fine settimana raggiungerà l’Italia con l’ingresso del Burian, l’ondata di freddo proveniente dalla Russia. Ad affermarlo le previsioni de iLMeteo.it. In alcune zone le temperature potrebbero scendere anche di 10° rispetto alle mede del periodo, con disagi dovuti a neve, gelo e ghiaccio.

Ad Ancona le prime nevicate, anche a bassa quota, dovrebbero arrivare domenica 25 febbraio, con il gelo e le temperature glaciali che si protrarranno fino a metà settimana. «Saranno giornate di ghiaccio con temperature abbondantemente sottozero - commenta l'esperto de ilMeteo.it - anche di giorno e nevicate fino in pianura. L’evento potrebbe assumere connotati storici per la sua intensità ma anche durata, con possibili disagi specie nel settore dei trasporti. Anche l’Italia verrà colpita almeno in parte, soprattutto le regioni settentrionali, ma solo i prossimi giorni potremo capire tutti gli effetti in termini di precipitazioni e nevicate». Intanto come ad anticipare l'arrivo di Burian già nel primo pomeriggio di ieri si sono viste alcune deboli nevicate cadere in Vallesina, proseguite anche questa mattina sopra i 200 metri.