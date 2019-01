Meteo, come sarà il 2019 in provincia: ecco il calendario delle cipolle

Anche nel 2019 ritorna l’appuntamento con un’antica tradizione delle campagne marchigiane: fare le previsioni del tempo dell’anno nuovo con una cipolla. Un’usanza raccolta da pochi. Ma tra questi c’è lo jesino Alfio Lillini, ex ferroviere in pensione, ancora dedito a questa pratica imparata dal nonno tanto tempo fa. Lillini prende la cipolla, la pulisce esternamente come se la dovesse usare in cucina, la taglia in 4 parti che corrispondono a 4 mesi. Da li si passa agli anelli più piccoli che sono altri 4 mesi, fino ai cerchi più interni. In totale 12 parti che corrispondo ai 12 mesi. La sera del primo gennaio dell’anno, si pone il tagliere alla finestra verso nord e all’interno si mette un cucchiaino di sale marino fino. Alla fine si effettuano dei controlli ogni 4 ore: alle 22:00, alle 2:00 e alle 6:00 del 2. Da come la cipolla si modifica nel corso delle ore e sulla base degli appunti, Lillini ci ha stilato il calendario delle cipolle per il nuovo anno.

