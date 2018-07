Meteo, in arrivo il vero caldo estivo: ma ha già le ore contate

L'annunciato anticiclone africano è arrivato sulla nostra Penisola portando afa e temperature che, soprattutto al Centro-Sud, schizzeranno ben oltre i 30°C.

Gli esperti de IlMeteo.it avvisano che i valori termici saliranno vertiginosamente a partire dalle regioni meridionali, dove potranno raggiungere i 37°C, come per esempio nelle aree interne pugliesi e siciliane; nei prossimi giorni i termometri saliranno ulteriormente, portandosi anche oltre i 40°C in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Anche al Centro-Nord il caldo non risparmierà alcune città: per esempio Roma e Firenze misureranno fino a 35 e 36°C, Bologna 35°, Ferrara anche 37°C, Padova, Milano e Mantova 34°C, ma anche Ancona sarà tra le città più colpite dall'afa.

Meteo, le previsioni per venerdì 20 luglio

Ma le note dolenti riguardano proprio le regioni settentrionali, le quali, nemmeno il tempo di annunciare l'ondata di caldo, già a partire dalla serata di domani, venerdì 20 luglio, subiranno delle vere e proprie imboscate temporalesche, con rischio di fenomeni violenti e grandine, altamente probabili poi anche nel corso del prossimo weekend. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice dunque che l'ondata di calore al Nord comincerà ad attenuarsi già nel fine settimana, proprio a causa dei temporali. Per il calo termico domenica sarà la volta del Centro e lunedì, infine, del Sud.