Meteo, il caldo ha le ore contate: grandine e temporali in arrivo

Caldo e afa non hanno ancora mollato la presa sull'Italia, ma secondo le previsioni hanno le ore contate. Oggi, giovedi 9 agosto, giornata da bollino rosso per 12 città, potrebbe avvenire uno stravolgimento in diverse zone dello Stivale. Sono molte le località del Centro Italia caratterizzate dall'allerta rossa, come riportato dal bollettino pubblicato dal ministero della Salute. L'ARTICOLO DI TODAY.IT

Il caldo ha le ore contate

Come riportano gli esperti de IlMeteo.it, l'anticiclone africano che doveva garantirci giornate assolate ha subito dei cedimenti a causa dell'arrivo di correnti atlantiche più fresche. Il contrasto con l'aria calda dovrebbe provocare la nascita numerose supercelle, strutture temporalesche isolate, che potrebbero causare precipitazioni copiose accompagnate da grandine. Anche nelle Marche potrebbero verificarsi temporali diffusi, soprattutto nell'anconetano. Secondo il team de IlMeteo.it, i temporali nasceranno da Nord a Sud: su Piemonte e Lombardia fino a toccare Torino e Milano stasera: sull’Emilia Romagna colpendo Bologna e Modena duramente; più giù sulla Toscana e su tutta l’Umbria e Lazio colpendo duramente Firenze, Perugia e poi Roma tra le 17 e le 19.