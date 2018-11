Maltempo, nel weekend tanta pioggia e nubifragi: tutte le zone interessate

Il maltempo non molla ancora la presa. Dal mattino di oggi venerdì 2 novembre, un nuovo avviso della Protezione Civile prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco su Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Molise e parte delle Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata anche per oggi allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta arancione sui restanti settori. Allerta arancione anche su Appennino pavese, in Lombardia, sui settori costieri meridionali della Toscana, sull’intero territorio di Umbria, Lazio e Campania, su alcuni settori di Abruzzo, Molise e sui bacini costieri occidentali e centro-meridionali della Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla su gran parte dell’Italia. Nella nostra Regione sono previste abbondanti precipitazioni per oggi (venerdì) e domani (sabato), mentre domenica la situazione dovrebbe leggermente migliorare.