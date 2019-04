Spaccio in piazza, sorpresa di Pasqua nell’automobile: i carabinieri trovano la droga

I Carabinieri della stazione Ancona centro, già impegnati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, li hanno avvicinati in piazza Malatesta nel giorno di Pasqua per un normale controllo. A rubare l’attenzione dei militari sono stati due componenti del gruppo, già noti alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio di droga. Il vaglio dei documenti e le perquisizioni personali non hanno portato alla luce nulla di strano, ma quando l’accertamento si è spostato sulla macchina di uno di loro, un 55enne anconetano, la situazione è cambiata.

Nel bagagliaio i militari hanno trovato otto flaconi di metadone chiusi in una busta di carta e nascosti tra alcuni indumenti. La droga è stata sequestrata e per il 55enne, che non ha saputo dare spiegazioni convincenti di quel possesso, è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.