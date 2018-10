Orologi e meridiane, Loreto scopre la Gnomonica

Appassionati e cultori di astronomia provenienti da tutta Italia si ritroveranno a Loreto in occasione del 22mo Seminario Nazionale di Gnomonica. L’appuntamento, organizzato dalla Sezione Quadranti Solari della U.A.I (Unione Astrofili Italiani), si terrà presso la Sala Riunioni dell'Hotel San Gabriele, dal pomeriggio di venerdì 5 ottobre alla mattinata di domenica 7 ottobre 2018. Una scienza antichissima e trasversale, quella della gnomonica, che si regola con l’alternarsi delle stagioni e i cui incontri si tengono generalmente in concomitanza con il solstizio di primavera o di autunno.

Orologi solari e meridiane saranno al centro di questo evento, nel quale i partecipanti si confronteranno e si scambieranno esperienze, approdando anche al restauro di antichi modelli e alla realizzazione di nuovi. Il gruppo di lavoro sarà costituito da Danilo Baldini, Paolo Basilici, Tommaso Basilici, Giammario Domizi e Gianfranco Paesani. L’AMA, Associazione Marchigiana Astrofili di Ancona, guidata dal professor Massimo Morroni coadiuverà i convegnisti, insieme all’Associazione Orme Lauretane.

Per celebrare l’evento è stato realizzato un orologio solare, che verrà inaugurato nel pomeriggio di sabato 6 ottobre a Porta Romana dal Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti e dall’Arcivescovo Monsignor Fabio Dal Cin, con il cui contribuito è stato messo a punto il motto.

Esprime soddisfazione il sindaco Paolo Niccoletti, per la particolarità e la rilevanza dell’evento: “La nuova meridiana, realizzata con sapienza artigianale e rigore matematico, andrà ad impreziosire ulteriormente il patrimonio architettonico e scientifico della nostra città. Costituirà un’attrattiva di sicuro interesse per i numerosi visitatori e per gli stessi loretani”.

Nel corso dei lavori che si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì 5 ottobre all’Hotel San Gabriele, lo scopritore del Globo di Matelica Danilo Baldini traccerà un ricordo di don Alberto Cintio, il fermano pioniere della gnomonica in Italia, nonché promotore dei seminari, scomparso pochi anni fa.

Sabato 6 ottobre sarà la volta della conferenza intitolata "L'orologio ad ora italica sulla facciata della basilica di Loreto - cos’è, perché non funziona". Nella splendida cornice del Salone degli Svizzeri, all'interno del nuovo Museo Pontificio della Santa Casa (al piano superiore del Palazzo Apostolico), Paolo Basilici parlerà ad appassionati e cittadini curiosi dell'orologio ad ore italiche collocato sul lato sinistro della facciata della Basilica. Chiusura dei lavori domenica 7 ottobre.