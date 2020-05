Da lunedì tornano in città i mercati settimanali, attenzione alla sosta

FALCONARA - Da lunedì 18 maggio tornano i mercati settimanali del lunedì e giovedì a Falconara e del mercoledì a Castelferretti, come disposto dalla delibera di Giunta regionale 565 dell'11 maggio 2020 e dal relativo protocollo. Venditori e frequentatori dovranno rispettare tutte le norme previste a livello nazionale e regionale per quanto riguarda i dispositivi di protezione e le distanze di sicurezza.

Ai residenti di via Bixio si ricorda che, nella giornata di lunedì, non si potrà parcheggiare nel tratto di strada compreso tra le vie Spagnoli e Stamura dalle 7 alle 15, come accadeva prima dell'emergenza Coronavirus e come pubblicizzato in questi giorni attraverso un volantinaggio sulle auto in sosta lungo via Bixio. Il giovedì torna invece il divieto di sosta, sempre dalle 7 alle 15, nel tratto di via Bixio compreso tra le vie XX Settembre e Amendola. A Castelferretti, per il mercato del mercoledì, il divieto interessa via XIV Luglio e piazza Albertelli, sempre dalle 7 alle 15.