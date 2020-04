Mercati comunali, continua l'attività di controllo e sanificazione

Sono 12 le persone che effettuano vigilanza ma anche assistenza agli operatori e acquirenti. Sono i dipendenti comunali in servizio in questo periodo di emergenza Covid 19 nei quattro mercati tuttora aperti in città. Si tratta del mercato di via Maratta, delle Erbe, di Collemarino e di piazza d'Armi. I quattro mercati vengono sanificati, tutti i pomeriggi, dalla fine di marzo, da parte di Anconambiente.

«L'importante è rispettare le regole - afferma l'assessore alla Protezione civile Stefano Foresi -, quindi mantenere le distanze di sicurezza e osservare le disposizioni dei dipendenti comunali per il contingentamento delle entrate. Tutto ciò per la salvaguardia della salute di ciascuno, sia acquirenti che operatori».