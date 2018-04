Mensa scuola, "Vogliamo sedere al tavolo delle decisioni": i genitori scrivono all'assessore

Tanto per cominciare i genitori delle scuole materne e per l'infanzia devono ancora sapere i perché della chiusura del centro cottura di Redipuglia e poi, dopo vari casi avvenuti nelle mense delle scuole, c'è la volontà di partecipare attivamente ai tavoli politici dove si prendono le decisioni, quelle che riguardano direttamente loro: i genitori e, ancor di più, i loro figli. Per questo tutti i rappresentanti dei comitati mensa si sono uniti per sottoscrivere una lettera indirizzata all'assessore alle politiche educative Tiziana Borini.

La lettera

"Noi rappresentanti dei genitori, eletti nei Comitati Mensa del Comune di Ancona, ribadiamo la necessità di formare un Coordinamento dei Comitati che sieda nel tavolo operativo dell'amministrazione per aiutare nella gestione del servizio e facilitare le comunicazioni con tutti gli altri rappresentanti. Se un rappresentante dei Comitati fosse stato presente nel tavolo, si sarebbe evitato l'ultimo, grave episodio di disservizio verificatosi nella gestione delle Mense. Diversi rappresentanti hanno infatti ricevuto da terzi la notizia della chiusura del centro cottura Redipuglia e il trasferimento del servizio in un altro, il Baby Food. Questo inficia il ruolo di controllo del servizio da parte dei Comitati. La mancanza di risorse, provocata dalla crisi economica e altri problemi, avrebbe dovuto spingere il Comune ad avvalersi del contributo diretto dei rappresentanti Mensa, strutturandoli e integrandoli nella gestione partecipata del servizio. Il Coordinamento avrebbe anche potuto aiutare IL Comune a organizzare la riunione, garantita a settembre ma non effettuata, sui costi della Mensa, prima dell'approvazione del Bilancio comunale. Ci auguriamo che l'amministrazione, negli ultimi giorni del suo mandato, recepisca le richieste ribadire in questa lettera, sia di avviare la modifica dello statuto dei Comitati, prevedendo un Coordinamento, sia di effettuare la riunione sui costi, in modo da consentire ai rappresentanti di avviare subito, con la futura amministrazione, il miglioramento della gestione economica.

Veronica Bertini - Comitato Mensa Primaria Montessori, Sara Burchiarelli - Comitato Mensa Infanzia La Gabbianella, Pasqualina Cataldo - Comitato Mensa Primaria De Amicis, Carolina Gobbi - Comitato Mensa Infanzia Aspio, Giovanni Marcelli - Comitato Mensa Scuola Materna Mazzini, Pierfrancesco Marcucci - Comitato Mensa Infanzia Manzotti, Giada Matricardi - Comitato Mensa Infanzia Verne, Mauda Moroni - Comitato Mensa Infanzia Verne, Angelica Palumbo - Comitato Mensa Infanzia La Sirenetta, Francesco Re - Comitato Mensa Infanzia Freud, Matilda Shkoza - Comitato Mensa Infanzia Piaget, Giorgia Sebastiani - Comitato Mensa Primaria Montessori, Francesca Spegne - Comitato Mensa Infanzia Gramsci e Primaria Marinelli, Sofia Strappato - Comitato Mensa Infanzia Manzotti.