Medico no vax cerca nelle Marche "un bambino con parotite in atto per esperimento"

"Cerco bambino con parotite in atto nelle Marche (o zone limitrofe) per esperimento". L'annuncio choc è comparso sul profilo di Fabio Franchi, medico in pensione, animatore del blog Dissenso in medicina e considerato no vax e negazionista dell'Aids. E non ha mancato di scatenare reazioni accese tanto che Franchi è stato costretto a sospendere la ricerca. Sul posto il medico rassicurava tutti sul fatto che l'esperimento, del quale ancora non poteva svelare i dettagli, sarebbe stato condotto nel rispetto della convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga. Altra rassicurazione: "Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione".

Durissima presa di posizione del Garante regionale dei diritti, Andrea Nobilli. “Tolleranza zero – sottolinea Nobili – nei confronti di chi fa una propaganda oscurantista di posizioni pericolose per la salute pubblica e, cosa ancora più inaccettabile, chiama in causa minori come se fossero cavie”. Secondo Nobili “disconoscere i risultati ottenuti nella cura delle malattie infantili con i vaccini, prima di essere un’idiozia è un’aggressione alla scienza ed all’intelligenza, un pericolo per la comunità e per la tutela dei nostri ragazzi. Come lo è negare l’esistenza dell’Aids e l’efficacia dei farmaci antiretrovirali, soprattutto alla luce del comprovato aumento dei casi di infezione. Voglio sperare che non vi siano risposte positive da parte di genitori che sposano la stessa causa di questo signore e voglio credere che, una volta per tutte, sia messa in campo ogni azione possibile nei confronti di chi diffonde soltanto menzogne”.