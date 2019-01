Medico trovato morto in casa, si pensa al suicidio

Si indaga per ricostruire le ultime ore di vita di Luca Ubaldi, 41enne medico di famiglia, trovato morto questa mattina all’interno del suo appartamento di Fermo. A dare l’allarme è stata la sua compagna. Sul posto sono intervenute le squadre della Croce Verde di Fermo e una pattuglia della polizia.

Non si scarta l’ipotesi di suicidio ma gli inquirenti sono al lavoro per capire quanto avvenuto esattamente. L’uomo era molto conosciuto e apprezzato come medico. La notizia si è sparsa in fretta e ha lasciato molte persone di sasso.