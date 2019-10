Addio al dottor Malerba, medico con la passione del calcio: aveva 67 anni

Il mondo della sanità è in lutto per la morte del dottor Cosmo Damiano Malerba: aveva 67 anni. Medico di famiglia, aveva cominciato la carriera come guardia medica alla Croce Gialla. Ha lavorato in vari ambulatori della città, gli ultimi in corso Stamira e in via Tavernelle.

Se la medicina era la sua professione, il calcio era la passione: tifoso bianconero sfegatato, è stato tra i soci fondatori dello Juventus Club Ancona. I pazienti lo ricordano come un professionista sensibile e sempre disponibile, a cui piacevano il dialogo e il confronto. Benvoluto e stimato dai colleghi, è deceduto questa mattina nel suo appartamento, dopo aver lottato contro un male spietato. Lascia la moglie e tre figlie.

I funerali si terranno domani (lunedì 28 ottobre) alle 15 nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in piazza Salvo d’Acquisto.