Università, in arrivo il nuovo Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità

Assistere la persona nel suo ambiente di vita. A questa domanda, sempre più più diffusa nel territorio, risponde il Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità che verrà inaugurato giovedì 15 marzo 2018 alle ore 14:00 nell’aula E Polo Eustachio nella facoltà di Medicina a Torrette di Ancona.



L’Infermieristica di Famiglia e di Comunità è una filosofia dell’assistenza indirizzata a individui e famiglie che si rivolgono a diversi erogatori di servizi sanitari in contesti extra ospedalieri. È una modalità di approccio di tipo olistico finalizzata all’assistenza della persona inserita nel suo ambiente di vita. Consiste in forme di assistenza e supporto erogate nella comunità. L’Infermiere di Famiglia e di Comunità è il professionista che grazie alla sua peculiare formazione, è responsabile della gestione dei processi infermieristici in ambito familiare e comunitario. Opera in collaborazione con l’equipe multidisciplinare per aiutare gli individui e le famiglie a trovare le soluzioni ai loro bisogni di salute, a gestire le malattie e le disabilità croniche.