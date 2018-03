Apre McDonald’s, il ristorante ricerca 15 dipendenti: un evento per selezionarli

McDonald’s aprirà un nuovo ristorante a Falconara ed è alla ricerca di 15 persone. Giovedì 5 aprile la multinazionale del fasto food sarà nel piazzale antistante il PalaBadiali con il McItalia Job Tour, l’evento itinerante per la selezione dei candidati, per il quale sono pervenute quasi 900 candidature. Dunque sono già arrivati i curricula via mail e quel giorno i 900 candidati saranno nella cittadina anconetana sperando di rientrare tra i 15 futuri dipendenti. Ma l'azienda fa sapere che si potranno anche presentare nuove candidature sul posto da parte di chi sogna di lavorare per McDonald’s Italia.