Il ct dell'Italvolley sale in cattedra: Mazzanti alla Politecnica

Seconda giornata di orientamento alla Politecnica “Progetta il tuo futuro” con un ospite speciale, Davide Mazzanti, ct della nazionale di volley femminile, argento ai mondiali 2018 in Giappone. «In questo momento state per scegliere gli strumenti per realizzare i vostri sogni - ha detto il Rettore Sauro Longhi accogliendo i ragazzi in Aula Magna. Chiedetevi sempre il perché, fatevi e fateci tante domande per scegliere, sono fondamentali e vi arricchiscono». «La sfida con noi stessi è come una freccia - ha detto il ct Mazzanti agli studenti delle superiori - alla base c'è il sapere, poi il saper fare ovvero il vostro talento ed infine il saper essere che vi rende speciali. Il sapere può appartenere a tutti, il talento a tanti ma il saper essere solo a voi». Mazzanti ha consigliato agli studenti di unire la passione alle conoscenze e di allenarsi ad avere intuizioni seguendo sempre le proprie sensibilità.

«Qui all'Università sto cercando ispirazioni nuove dopo il progetto sull'uso dei sistemi di visione per la misura delle performance delle atlete che abbiamo già sviluppato insieme” - ha detto - “Quello che mi ha riportato ad ingegneria è che anche nella pallavolo esiste la statistica. La sfida è quella di avere anche un aspetto qualitativo del gesto non solo quantitativo per capire cosa ha condizionato quel gesto. La sfida su cui stiamo lavorando è quella di partire da tutti i dati che abbiamo per riuscire a prevedere dei comportamenti». Le giornate di orientamento all’Univpm continuano fino al 12 febbraio (sabato e domenica esclusi) con la possibilità di ascoltare, parlare direttamente con professori e ricercatori e toccare con mano strumenti e laboratori. La Politecnica dedica una settimana di orientamento per dare non solo informazioni e consigli ma spunti di riflessione per accompagnarli a scegliere il loro percorso. Ogni anno vengono accolti circa 5000 studenti provenienti da diverse regioni d’Italia, soprattutto dalle Marche ma anche dell’Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Umbria e Puglia. Dopo la pausa pranzo da passare nelle mense universitarie o al bar di facoltà i ragazzi possono scegliere se andare a visitare le sedi e i laboratori scientifici o fare il test di verifica delle conoscenze. Un’opportunità molto apprezzata dalla maggior parte dei ragazzi quella di effettuare il test che è riservato ai soli studenti del quinto anno. I test valgono per Ingegneria, Economia e Agraria, e servono per capire qual è il proprio livello di preparazione. Il superamento del test effettuato durante "Progetta il tuo futuro" sarà ritenuto valido per l’immatricolazione.