Addio Matteo, fortissimo guerriero: in lacrime per il giovane consulente

Collemarino e Palombina piangono il loro guerriero. Ha combattuto per anni, con un coraggio da leone, ma alla fine un male subdolo ha strappato all’amore della fidanzata e dei familiari Matteo Passarelli, consulente commerciale di soli 36 anni. I funerali si sono tenuti ieri nella chiesa di Collemarino, dove la sua famiglia è molto conosciuta: i genitori, infatti, gestiscono la Gioielleria del Piano in piazza Ugo Bassi. Matteo, laureato in Economia alla Facoltà “Fuà” di Ancona, è stato consulente prima di un’agenzia assicurativa, poi di una banca. Amava lo sport e la vita. Lascia due fratelli, la fidanzata, i familiari e tanti amici che gli volevano bene.

