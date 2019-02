Sposarsi tra le stalattiti, i fiori d'arancio anche dentro le Grotte di Frasassi

Il fatidico Sì tra le bellezze sotterranee delle Grotte di Frasassi. E' solo una delle tante offerte che saranno presentate alla Bit 2019, la fiera del turismo che si terra a Milano da domenica 10 a martedì 12 febbraio. Ma ci sono anche nuove offerte per il turismo scolastico, in volo sopra i luoghi della Gola e dentro le Grotte di Frasassi con la realtà virtuale, e poi pacchetti speciali per tour operator e associazioni. Per i futuri sposi ci sarà la possibilità di organizzare il proprio matrimonio in una cornice unica e suggestiva. La nuova edizione della grande fiera del turismo sta per aprire i battenti a Milano. Tutte le regioni d'Italia si presenteranno con il proprio stand. E, come di consueto, la Regione Marche metterà in bella mostra le peculiarità del territorio. Le Grotte di Frasassi, fiore all'occhiello e volano del turismo naturalistico e ambientale, presenteranno le nuove proposte per i vari target: da quello più ampio e generalista delle famiglie, a segmenti più specifici come le scuole e gli amanti dell'avventura speleologica. Particolari novità sul fronte del turismo scolastico, in cui le Grotte di Frasassi si attestano quale destinazione di grande interesse per gli istituti di ogni parte d'Italia.

Da quest'anno, oltre alla visita tradizionale, la proposta si è arricchita di un'offerta in più: il percorso speleo-avventura per gli studenti. Un emozionante viaggio tra le concrezioni e gli ambienti più suggestivi. Mentre un'altra novità riguarda l'offerta didattica dei Laboratori dedicati ai ragazzi, che da 7 della scorsa stagione, quest'anno sono addirittura 12. Un'accattivante proposta, invece, riguarda la possibilità di volare sopra i luoghi più suggestivi della Gola di Frasassi e ritrovarsi, magicamente, nel mezzo di alcune delle sale più belle delle Grotte grazie alla realtà virtuale. Infatti, nel box dedicato al complesso ipogeo marchigiano, sarà possibile sperimentare il viaggio tridimensionale indossando la speciale mascherina per la realtà aumentata. Il progetto, ancora in fase di test, potrebbe diventare un'ulteriore attrazione per i turisti. Sul fronte dei tour operator e del mondo delle associazioni, le Grotte di Frasassi presenteranno i nuovi pacchetti 2019 per rendere ancor più attrattivo l'invito a scoprire una delle aree di maggior fascino della zona collinare marchigiana. Le Grotte di Frasassi, dunque, si preparano ad una stagione all'insegna delle novità.