Travolte ed uccise fuori dalla discoteca, lui era ubriaco: patente sospesa per 5 anni

ANCONA - La Prefettura di Ancona ha sospeso per 5 anni la patente di Massimo Renelli, il 47enne senigalliese ai domiciliari dopo aver investito ed ucciso Sonia Renelli ed Elisa Rondina all'uscita della discoteca. Dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato.

La tragedia nel giorno dell'Epifania, quando l'uomo travolse con la sua Fiat Punto le due amiche di Fano. Dall'alcol test emerse come il suo tasso alcolemico fosse oltre 4 volte il limite consentito (2.02 g/l). Ascoltato dagli investigatori subito dopo lo schianto, affermò di non sentirsi alterato e di non averle viste. Ora a circa una settimana dal drammatico investimento è arrivata la decisione della Prefettura