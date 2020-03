Tandem Comune e Astea contro il Covid: una mascherina per ogni famiglia di Osimo

Dopo aver studiato il decreto "Cura Italia", il Comune di Osimo ha lanciato l'iniziativa di consegnare una mascherina a famiglia. Se ne occuperà l'azienda Galassi Snc di Osimo Stazione, che ha deciso di riconvertire la propria produzione in mascherine ad uso privato (non professionale). Sarà infatti la stessa azienda a fornire al Comune di una mascherina per famiglia per l'emergenza Covid-19. Dunque l'azienda Galassi Snc donerà gratuitamente il 25% della fornitura di una mascherina per famiglia ad Osimo. La parte restante sarà a carico del Comune di Osimo e del gruppo Astea Spa. L'iniziativa è stata presentata oggi in una conferenza stampa via Facebook in cui erano presenti l'Ad di Astea Fabio Marchetti e il titolare dell’azienda Renzo Galassi.

Tutte le caratteristiche delle mascherine

I due hanno illustrato le caratteristiche tecniche delle mascherine: sono lavabili e riutilizzabili, composte da poliestere e poliammide (rispettivamente 70 e 30 per cento), il tessuto è certificato "oeko tex" (una certificazione di qualità di valore altissimo) e vengono stampate tramite sublimazione con inchiostri a base di acqua, non dannosi per l’ambiente e per l’uomo. La mascherina viene lavata in lavanderia industriale con aggiunta di siliconi per favorire l’azione di barriera contro i liquidi. Le mascherine, lavabili anche in lavatrice e riutilizzabili, saranno consegnate a partire dalla prossima settimana dagli operatori Astea a tutte le famiglie osimane