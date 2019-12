Martino, il tuo sorriso si è spento alla vigilia di Natale: l'imprenditore è morto a 54 anni

JESI - Martino aveva un sorriso contagioso e due occhi sinceri che trasmettevano allegria. Oggi, alle porte del Natale, un mostro lo ha strappato da questo mondo e lo ha fatto con una ferocia che Martino non meritava.

Un'intera città piange la morte di Martino Lombardi, imprenditore di 54 anni, scomparso nella notte tra lunedì e martedì dopo aver combattuto con tenacia contro un male incurabile. Martino ha lottato fino alla fine con enorme dignità, sorretto dall'infinito amore dei figli Riccardo e Benedetta e di tutti i suoi amici. Imprenditore e consigliere comunale di maggioranza, il 54enne gestiva insieme al fratello Luca la Digitall, azienda che si occupa di produzione industriale di stampa dirigale. La chioma fluente è stata per tutta la sua vita un segno distintivo della sua spiccata personalità. Ora, alla vigilia di Natale, Jesi è in lutto per la perdita del suo amato concittadino, con il sindaco della città leoncella Massimo Bacci che lo ha voluto omaggiare per l'ultima volta: