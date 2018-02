Tenta di sfondare la porta col martello per derubare il bar, sorpreso dalla Polizia: arrestato ed espulso

Tenta di spaccare la porta del bar per derubarlo. Arrestato ed espulso. I fatti sono avvenuti ieri sera al porto di Ancona in zona Mandracchio dove il ladro è stato fermato dagli agenti di Polizia delle squadre Volanti. E così lui, tunisino di 36 anni già noto alle Forze dell'Ordine, è stato arrestato, ha patteggiato la pena di 10 mesi questa mattina in tribunale ed è stato avviato il procedimento per espellerlo dal territorio italiano.

Erano circa le 23 quando l'uomo, armato di una mazzetta da muratore da 5 chili, ha tentato di sfondare la porta d'ingresso del bar e rubare tutto ciò che era possibile. Ma l'uomo è stato sorpreso dgli agenti di pattuglia i poliziotti delle Volanti che proprio in quel momento stavano pattugliando la zona portuale. Il tunisino, di fronte alle luci della pattuglia, ha gettato il martello per poi fuggire. Ma i 4 agenti lo hanno inseguito in direzione della Fiera della Pesca e dopo qualche decina di metri lo hanno bloccato. Arrestato per tentato furto aggravato.