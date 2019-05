Minaccia con un martello la moglie da cui si sta separando: in casa è pieno di armi

Una lite in strada con parole pesanti e urla talmente forti che hanno svegliato i vicini di casa che, preoccupati potesse succedere qualcosa, hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 113. In un attimo sono arrivati sul posto, gli agenti delle Volanti della Polizia. Era circa l’1,30 quando i poliziotti sono arrivati nel quartiere Piano San Lazzaro, dove hanno trovato un 70enne in stato di agitazione mentre brandiva un martello di legno contro la moglie, dalla quale si stava separando. Tra i due, per fortuna non c’è mai stato alcun contatto, ma forse anche perché i poliziotti hanno evitato il peggio. L’uomo infatti, poco prima, si era già avventato contro la sua automobile, in uso a lei, danneggiandola.

Fatto sta che, alla fine il 70enne è stato fermato e denunciato per minacce aggravate. Ma soprattutto gli sono state portate via tutta una serie di armi, seppur regolarmente detenute insieme al porto d’armi: 15 fucili da caccia e uno sportivo, 3 pistole e qualche centinaio di proiettili.