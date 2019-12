​«Venite subito mio marito è ubriaco, ho paura», denunciato giovane anconetano

«Venite subito mio marito è ubriaco, non voglio farlo rientrare in casa perché ho paura»

Ha detto questo alla centrale operativa della Questura, una donna di origini sudamericane che ieri notte ha chiesto aiuto, dopo aver sentito il marito dare in escandescenze fuori dalla porta di casa. All’arrivo delle sirene lui, un anconetano di 23 anni, si è fato alla fuga, ma è stato poi trovato dagli agenti delle Volanti della Polizia.

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, il giovane ha tentato di scardinare la porta del proprio appartamento con un oggetto metallico, danneggiandolo. E’ in quel momento che la donna, terrorizzata, ha dato l’allarme al 113. Alla fine il 24enne è stato denunciato per maltrattamenti ed ubriachezza. E per fortuna che non è riuscito ad entrare in casa perché, sempre secondo la Polizia, alcune settimane fa il violento aveva già spintonato la moglie durante l’ennesima lite.