Droga alla stazione, vede i militari e si agita: tra i vestiti nascondeva la marijuana

I Carabinieri di Senigallia, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno effettuato un controllo per identificare le persone presenti nella zona della stazione. Tra loro hanno individuato un giovane di origini albanesi, residente ad Ancona, che alla vista dei militari si è agitato molto, facendo sospettare che avesse qualcosa da nascondere.

Il giovane, che in passato era già stato trovato in possesso di droga, è stato perquisito e trovato con un primo involucro contenente 6 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio nascosto nel giubbetto. Inoltre i militari hanno trovato un altro involucro di marijuana, del peso di 20,2 grammi che invece era nascosto tra gli altri vestiti. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.