Tra gli scatoloni del trasloco spuntano 17 chili di marijuana: due arresti

Da una discussione animata fatta per strada al sequestro di 18 chili di marijuana e qualche grammo di cocaina, oltre all'arresto dei due che stavano litigando. Il fiuto non manca e nemmeno il mestieri ai carabinieri della Compagnia di Osimo che ieri pomeriggio hanno scoperto una cessione di un grosso quantitativo di droga per poi trovare, all'interno dell'abitazione di uno dei due arrestati un vero e proprio magazzino di marijuana. L'operazione è iniziata attorno alle 15 quando una pattuglia era dalle parti di Numana per normali controlli. In località Marceli sono stati visti un italiano e un albanese discutere per poi allontanarsi a bordo di due distinte auto dopo essersi scambiati un grosso involucro di palstica nera.

Il primo soggetto, l'italiano, è stato fermato quasi subito: aveva a bordo dell'auto l'involucro con dentro oltre un chilo di marijuana e 330 euro in contanti. L'albanese si è visto arrivare i militari nella sua abitazione di Recanati: tra le scatole di un trasloco trovate all'interno del garage sono state trovate altre confezioni per un totale di 17 chili della stessa sostanza. Oltre a sette grammi di cocaina suddivisa in 14 dosi. L'arresto è scattato per entrambi.