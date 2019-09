Una piantagione di marijuana nascosta in zona industriale, arrestato operatore ecologico

Ier gli agenti del commissariato di Polizia di Osimo hanno arrestato un uomo di 38 anni residente a Loreto che, nella campagna della zona industriale di Loreto, aveva predisposto una vera e propria piantagione di piante di cannabis, ma non del tipo “sativa”, di cui è consentita la coltivazione, bensì del tipo “indica”, cioè quella vietata dalla legge che produce la cosiddetta marijuana.

L'uomo usava come copertura il suo lavoro di operatore ecologico per recarsi spesso nelle zona di via Zona Industriale Brodolini, facendo finta di raccogliere rifiuti. Alcuni sopralluoghi avevano portato i poliziotti a capire come le piante fossero giunte a maturazione e stavano per essere raccolte dal proprietario, anche perché ricoperte dalle preziose infiorescenze. Così stamattina è scattato il blitz che ha portato all'arresto dell'operatore ecologico e il sequestro di 12 piante adulte per un totale di 10 chili di sostanza stupefacente.