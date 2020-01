Grand festa all'Opera Pia Ceci, Maria Porcarelli compie 105 anni: è record

CAMERANO (AN) – Lunedì prossimo, 13 gennaio 2020, la Casa di Riposo Opera Pia Ceci, residenza protetta gestita dalla cooperativa sociale Nuova SAIR, si stringerà gioiosamente attorno a un suo ospite molto speciale. Saranno festeggiati, infatti, i 105 anni della signora Maria Porcarelli, classe 1915.

Maria Porcarelli ha dedicato la sua vita alla famiglia, come figlia, come sposa e soprattutto come madre. Con consapevolezza afferma che "fra tanti imprevisti, ha trovato sempre la forza di lottare per amore della famiglia. E, nonostante ricordi di aver conosciuto anche il male, si inorgoglisce quando parla dei tre figli, che ha potuto far studiare e che ha visto realizzarsi". Maria nasce a Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona, il 13 gennaio 1915. Vive a Fabriano, in seguito al trasferimento del padre, che lavorava come capostazione. Si innamora di un perito agrario, lo sposa, e si sposta a Porto Recanati. Quindi a Roma, dove il marito è chiamato ad amministrare un allevamento. Dopo la morte di lui, avvenuta troppo presto, Maria sostiene interamente l'onere e la responsabilità dei figli. Soltanto più tardi, per sentirsi meno sola, preferisce fare ritorno nelle Marche.

Invecchiando Maria è venuta a soggiornare nella nostra casa di riposo, dove, a dispetto di qualche malanno, vive in straordinaria autonomia. Tanto è attiva che spesso è lei a cucinare, i dolci in particolare, per tutti gli altri ospiti, ed è lei, con i suoi consigli, a incoraggiare, con ironia, le compagne più giovani a non sentire il peso degli anni. Il prossimo lunedì 13 gennaio 2020, dunque, la signora Maria Porcari riceverà, con l'affettuoso abbraccio dei suoi figli e dei nipoti, anche quello di tutta la comunità dell'Opera Pia Ceci.