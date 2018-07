Dai campi di concentramento alle lezioni gratis di uncinetto: i 100 anni di Maria

Il Sindaco Signorini inizia il proprio mandato festeggiando, insieme alla famiglia, i 100 anni della signora Maria. Nata a San Severino Marche il 4 luglio 1918 e trasferitasi a Falconara Marittima nel 1962, ha vissuto gli anni della seconda guerra mondiale affrontando la terribile esperienza del marito prigioniero in un campo di concentramento inglese in India. Grande appassionata di uncinetto, Maria, che i familiari descrivono come una persona dolcissima e generosa, era solita ospitare in casa giovani donne alle quali insegnava l’arte dei ferri senza percepire alcun compenso. Auguri dalla figlia Irene, dal nipote Luca e dal pronipote Alessandro.