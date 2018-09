"Il Cantagiro", sarà Marco Zingaretti a presentare le Finali Nazionali

Dopo le conduzioni di serate di varie importanti manifestazioni e dopo aver riportato in Regione lo storico Concorso Nazionale Canoro “Il Cantagiro” avendone curato anche la direzione artistica, Marco Zingaretti approda alle Finali Nazionali.

La direzione del Concorso stesso lo ha convocato a Fiuggi per condurre le Finali Nazionali di due categorie; Sabato 29 la categoria Internazionale e Domenica 30 la categoria Baby e Junior. Il tutto avverrà al Teatro di Fiuggi. In giuria nomi importanti del mondo della canzone, della musica e della discografia. Intanto in questi giorni hanno partecipato alle Semifinali Nazionali di Fiuggi, si attende quindi il responso che arriverà tra qualche giorno per il passaggio alle Finali Nazionali Under 35 e Over 35 i nostri concorrenti marchigiani; Massimo Bussoli, Gemma Fava, Matteo Ilari, Filippo Lombardelli, Noemi Romiti, Massimiliano Fanesi, Jacqueline Fox (che concorrerà alla Finale Internazionale) Marco Leone e Marco Feliciani. Per le categorie Junior e Baby Matilde Sartini e Giulia Neri.

Per tutti loro la gara è ancora aperta, chi passerà questo turno accederà alla Finale Nazionale (già inclusa Michelle Esposto vincitrice della Finale Regionale Marche) e concorreranno, ognuno con il proprio brano inedito, per la Finalissima Nazionale del prossimo 6 Ottobre quando si conoscerà il vincitore Nazionale ed i 18 brani che faranno parte della Compilation “Il Cantagiro 2018”. Intanto sono aperte le nuove candidature “Regionali Marche” per la prossima edizione contattando via mail infomzeventi@gmail.com.