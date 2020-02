Manutenzione del marciapiedi di via Flaminia, concluso l'intervento

ANCONA - Sono stati portati a compimento i lavori di manutenzione straordinaria del marciapiedi di via Flaminia, a Palombina lato destro direzione Ancona, di fronte al nuovo vialetto Almagià. Al posto del vecchio marciapiedi danneggiato dalla sosta dei veicoli sono stati ricostruiti circa 300 metri di passerella pedonale percorribile in totale sicurezza, dato che i veicoli d'ora in avanti dovranno sostare nel parcheggio in linea realizzato a bordo carreggiata e non più a cavallo tra strada e marciapiede come è stato finora.

Nel riorganizzare la viabilità e la sosta in quel tratto è stata spostata la linea di mezzeria più a sinistra così da equilibrare le due corsie. L'intervento costituisce l'ultimo tassello di un appalto che ha visto tempo addietro il rifacimento della pensilina della fermata dell'autobus sull'altro lato, vicino al ponte di ferro con la riorganizzazione della piccola corte limitrofa utilizzata per carico scarico, scooter e sosta disabili.