Ancona parteciperà alla Marcia della Pace

Anche il Comune di Ancona, rappresentato dalla presidente del Consiglio Comunale, Susanna Dini, sarà presente domani, sabato 6 ottobre 2018, alla vigilia della Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità, all'Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani. La giornata seguente rappresenterà la città dorica alla marcia.

L’assemblea consentirà agli amministratori di riflettere sulle iniziative da assumere per “trasformare ciascuna delle nostre città in cantieri di pace” (Papa Francesco, 1 gennaio 2018) e tracciare un nuovo programma comune. “Di fronte alla violenza di ogni genere non possiamo rimanere inerti o neutrali – afferma la presidente Dini -. Dobbiamo invece lavorare per costruire un percorso di pace che prenda le mosse dalla nostra realtà quotidiana e ci renda consapevoli che la pace è un obiettivo che può essere raggiunto attraverso un lavoro costante di mediazione dei conflitti e di apertura al dialogo e all’accoglienza dell’altro diverso da sé. Occorre 'Fare pace' a partire dalla propria comunità, promuovendo il rispetto dei diritti umani e le pratiche di solidarietà senza confini, la cura delle persone e delle famiglie in difficoltà, l’educazione alla pace e alla cittadinanza dei più giovani” conclude Susanna Dini la quale ha manifestato soddisfazione per l'esito della iniziativa legata alla Giornata del Dono del 4 ottobre. “Numerosi cittadini anconetani hanno visitato ieri la Pinacoteca civica il cui ingresso era stato reso gratuito dal Comune di Ancona in occasione della Giornata del Dono per offrire cultura e bellezza alla città ma anche per essere di stimolo agli anconetani in tema di condivisione e donazione. Ringrazio pertanto tutti coloro che hanno aderito allo spirito di questa giornata con qualsiasi modalità, perché sono stati testimoni e promotori dei valori.