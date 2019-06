Marche Pride ad Ancona, tutte le limitazioni al traffico

In vista della manifestazione regionale “Marche Pride” che si terrà domani 8 Giugno 2019 con il seguente itinerario: ore 14.30 inizio organizzazione accoglienza, ore 15.30 concentramento in Piazza IV Novembre, ore 17.30 partenza corteo con il seguente itinerario: Viale della Vittoria, Largo XXIV Maggio, Via Vecchini, Piazza Cavour, Corso Stamira, L.go Sacramento, Corso Garibaldi, Piazza Roma, Corso Garibaldi, Piazza Cavour termine manifestazione.

Pertanto saranno adottati i provvedimenti limitativi alla circolazione veicolare onde garantire il regolare svolgimento della manifestazione dalle ore 13.00 alle ore 20.00:

P.za IV Novembre divieto di sosta e fermata su tutta la Piazza;

divieto di sosta e fermata su tutta la Piazza; P.za IV Novembre, durante il concentramento dei partecipanti, interdizione alla circolazione veicolare in P.za IV Novembre dal Ristorante “Il Passetto” (con apposizione della segnaletica in Via S. Margherita - obbligo di proseguire diritto - Via Podgora - obbligo di svolta a sx - Via Bainsizza - Via Trieste - divieto di transito in direzione Via S. Margherita) fino all’intersezione V.le della Vittoria Via Baracca con preavviso da collocare in Via Bianchi;

durante il concentramento dei partecipanti, interdizione alla circolazione veicolare in P.za IV Novembre dal Ristorante “Il Passetto” (con apposizione della segnaletica in - obbligo di proseguire diritto - - obbligo di svolta a sx - - divieto di transito in direzione Via S. Margherita) fino all’intersezione V.le della Vittoria Via Baracca con preavviso da collocare in Via Bianchi; interdizione alla circolazione veicolare all’intersezione Via Palestro – Via S. Martino (i veicoli verranno dirottati in direzione Galleria San Martino durante il transito del corteo);

(i veicoli verranno dirottati in direzione Galleria San Martino durante il transito del corteo); divieto di sosta e fermata in Largo Sacramento durante il transito del corteo;

durante il transito del corteo; interdizione della circolazione veicolare in P.za della Repubblica durante il transito del corteo con chiusura al traffico in P.za Kennedy e Via dell’Appannaggio.

E’ autorizzato il transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e l’accesso in Corso Garibaldi e in Piazza Cavour del mezzo dell’organizzazione che si troverà in testa al corteo.