Le Marche nella classifica dei Parchi Nazionali più belli d'Italia

I parchi nazionali d’Italia sono aree protette perfette per una passeggiata e per godersi un panorama mozzafiato. Si tratta di luoghi idilliaci, dove la natura è rimasta intatta e quasi completamente incontaminata dalla presenza dell’uomo. Ecco perché Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, ha deciso di stilare una lista dei Parchi Nazionali d’Italia più belli, dove passare un pomeriggio e scattare tante foto indimenticabili. Due i parchi marchigiani nella top ten d'Italia.

Nella classifica troviamo al sesto posto il Parco Nazionale dei Monti Sibillini che si aggiudica una valutazione media di 4,7 su un totale di più di 8.500 recensioni. «I monti che danno il nome al parco, prendono a loro volta ispirazione dalla profetessa Sibilla, che si diceva vivesse proprio sull’omonimo monte. Le pareti impervie delle montagne creano gole impressionanti, mentre c’è spazio anche per il famosissimo Altopiano del Castelluccio. Purtroppo alcune zone del parco non sono accessibili a causa del forte terremoto del 2016». Al quinti posto invece il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che si estende tra Abruzzo, Marche e Lazio: «Istituito nel 1991, si tratta di un parco montuoso dell’ampiezza di più di 140mila ettari. Per i più curiosi la Strada maestra è una strada statale, che attraversa tutto il parco, mentre per chi si trova a piedi o a cavallo, c’è la possibilità di percorrere anche delle ippovie. All’interno è possibile trovare anche il lago artificiale più grande d’Italia (Lago di Camposanto) e due borghi, tra questi il borgo di Amatrice, tra i più belli d’Italia». Questa la classifica completa:

1) Parco Nazionale dello Stelvio

2) Parco Nazionale Arcipelago della Maddalena

3) Parco Nazionale del Gran Paradiso

4) Parco Nazionale delle 5 Terre

5) Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

6) Parco Nazionale dei Monti Sibillini

7) Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

8) Parco Nazionale della Sila

9) Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu

10) Parco Nazionale delle Foreste Cassentinesi