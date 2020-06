Nessun morto per Covid-19 negli ospedali marchigiani: il conto delle vittime fermo a 991

ANCONA - Il Gores ha comunicato che ieri (lunedì) non si sono verificati decessi nelle Marche. Il numero delle vittime da inizio emergenza coronavirus e' di 991 persone, 593 maschi e 398 femmine, che per il 94,9% dei casi aveva patologie pregresse e un'eta' media di 80,5 anni. Provincia per provincia questa la distribuzione territoriale delle vittime: Pesaro Urbino 525, Ancona 214, Macerata 166, Fermo 65, Ascoli Piceno 13. Sono otto le persone decedute provenienti da fuori regione.

