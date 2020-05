Nelle Marche oltre 2.600 dimessi o guariti, scendono ricoveri e isolamenti

Nelle Marche sono oltre 2.600 i dimessi/guariti secondo i dati forniti dal Gores. A fronte di 6.588 contagi (20 in piu' rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare sono 2.782 (-172), quelle ricoverate in strutture ospedaliere 231 (-23) mentre i dimessi/guariti salgono a 2.604 (+213). Le vittime, in attesa dell'aggiornamento serale, sono 971. Tra i ricoveri scendono ancora quelli in terapia intensiva che oggi sono 20 (-4): due a Pesaro Marche Nord, sette ad Ancona Torrette, due a Fermo, due a Civitanova Marche, uno a Jesi, tre a Camerino e tre a San Benedetto del Tronto. I ricoveri in aree semi intensive sono 60 con picchi a Pesaro Marche Nord, 30 e Ancona Torrette 20 mentre in aree post acuti sono 53 tra cui 25 a Chiaravalle e 25 all'Inrca di Fermo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i dimessi gli ospiti in strutture territoriali sono 184. Dei 20 nuovi contagi 15 sono nella provincia di Pesaro Urbino che sale cosi' a 2.705, uno ad Ancona (1.840), due a Macerata (1.077) zero a Fermo (455) ed Ascoli Piceno (288), mentre sono due quelli provenienti da fuori regione. I casi/contatti in isolamento domiciliare scendono a 5.667 (187 in meno) di cui 2.333 sintomatici e 3.334 asintomatici: 1.047 ad Ancona, 3.345 a Pesaro Urbino, 842 a Macerata, 282 a Fermo e 151 ad Ascoli Piceno. Da inizio emergenza le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 30.696.