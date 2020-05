Nuova intesa tra Regioni, ora si potrà andare anche in Abruzzo dalle Marche

Dopo l’accordo con l’Emilia Romagna, arriva la firma congiunta del presidente delle Marche Luca Ceriscioli e del governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio. Adesso si potrà uscire dalle Marche per andare anche in Abruzzo, ma restano ferree alcune regole che valgono anche per lo spostamento verso nord.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In primo luogo lo spostamento vale solo tra le province confinanti, dunque tra Ascoli Piceno (la più a sud delle Marche) e Teramo (la più a nord dell’Abruzzo). Ci si può spostare solo se si risiede già in una di queste due province e ci si sposta nell’altra per raggiungere un congiunto. Dunque non ci si potrà spostare per chi risiede in altre province che non siano quella confinanti. Anche perché la logica della legge è quella di consentire di riunire le famiglie separate da una manciata di chilometri perché si trovano da mesi in due regioni distinte. Ora però, dopo Emilia Romagna e Abruzzo, Ceriscioli ha anche dichiarato di non avere problemi a fare altrettanto con Toscana, Umbria e Lazio.