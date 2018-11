Bomba day, viabilità stravolta: la mappa delle strade e palazzi da evacuare

Stop ai treni tra le 9 e le 19, stazione ferroviaria off limits così come l’area portuale. Domenica 20 gennaio ad Ancona non attraccheranno neppure le navi e i pescherecci dovranno lasciare libera l’area del Mandracchio. Sono le conseguenze, inevitabili, dell’evacuazione dovuta alla bonifica dell’area Scambietti, dove gli artificieri preleveranno la bomba trovata il 17 ottobre per poi farla brillare in una cava. Nel raggio di 800 metri dal luogo del ritrovamento ci sarà il deserto: via le persone e le auto in sosta come da piano comunale e a presidiare i varchi della zona rossa, delimitati da sbarramenti fisici, ci saranno 100 agenti della Polizia Municipale. Praticamente tutti i vigili divisi su 3 turni. Il piano della viabilità alternativa è ancora allo studio, ma la mappa della zona rossa è già chiara con tanto di vie e numerici civici. Si sa già che sulla Flaminia lo sbarramento sarà installato all’altezza di via Berti, ma avvisi e presidi saranno presenti già all’altezza di via Conca per dare modo ai veicoli di deviare sulla Statale o su Posatora.

La zona rossa

Di seguito l’elenco delle 86 vie e dei numeri civici che saranno off-limits il 20 gennaio (ore 9-19):

Banchina da Chio 24-30,17-27

Corso Carlo Alberto 2-92D, 96-98B, 1-19, 23-29, 33-41, 45-59, 65-67, 71-77, 81-117

Largo Caduti sul Mare 44

Largo fiera della Pesca 1

Largo Sarnano 2-12, 1-11

Piazza Ugo Bassi 22-22E, 28-48, 52, 56-58, 21, 29-41, 45-53, 57

Piazza dei Sangallo 2-4A, 10, 1-5, 9-11

Piazza Italia 1

Piazza Rosselli 2-2A, 6-26, 30, 1-3, 7-25, 29-31

Piazzale Europa 2-4, 1-7

Piazzale Medaglie d'oro 4-8A ,12-14, 1-9C, 13

Scalo Molo Sud 2, 5°

Strade Private Montirozzo 2-18, 22-30, 1-7

Via Almagià 2-18,1-1B,5-9

Via Astagno 70-74 ,77-87, 95-105

Via Barattani 1

Via Barbieri 2-4 ,1-7

Via Bentivoglio 4, 5, 9

Via Berti 14-28, 7-19

Via Bosco 3-15, 19-23

Via Giordano Bruno 2-22, 32-34, 38-44D ,50, 54-60A, 1-29, 33-87

Via Capodistria 2-10, 1-5

Via Cervi 2-4, 21-29, 37-47

Via Cialdini 72-80, 84-108, 77-91

Via Circonvallazione 28, 1-7

Via Civitanova 18-20

Via Crivelli 2-14, 1-3, 9-21

Via Dalmazia 6, 10-20, 24-32, 38-48B, 52-56, 62-98, 1, 5-21

Via De Gasperi 2-26, 30-32, 36-42, 46-58A, 62-88, 13-47, 51-55

Via dei Piceni 2-10, 1-11

Via del Crocifisso 2-18, 1-15

Via del Lavoro 2-6

Via della Ricostruzione 2-6, 3-9

Via Di Tullio 2-12

VIa Einaudi 10-26

Via Fiorini 2-10, 14-18 ,22-26, 30-56, 66-68, 72, 76, 1-23A ,31-55

Via Flaminia 2-10, 16-22, 28-34, 38, 1B-9, 17-21, 27-39

Via Fornaci Comunali 2-14, 18-20, 5, 9-21, 27-29, 33

Via Forte Scrima 1-3 ,21-25

Via Fortunato 2, 1-5

Via Fossombrone 4-22, 1

Via Generale Pergolesi 4, 8-20, 3, 9-15B, 21

Via Gentile da Fabriano 2-6, 1-5, 9

Via Jesi 2-4 ,10-12

Via Lamaticci 2-48, 54-62, 1-29, 33-35

Via Lilli 2-6, 1-15

Via Loreto 2,5

Via Lotto 2-4, 12-26, 30-38, 1-5 ,13-19, 25-37, 41-43, 47-55, 59-63

Via Macerata 74, 37A-39

Via Mamiani 4, 8-20, 24-26, 30-34B, 38-62, 66-70, 88, 1A-11

Via Marchetti 2-6, 20-26, 30-46, 50-56, 60, 64-74, 80, 1 5-19

Via Marconi 2-26 ,30-36, 46, 50-56, 1-51A, 55-133, 149-173, 177-213, 217-235

Via Martiri della Resistenza 2-8, 1,5-17

Via Matelica 2-10, 7-15

Via Mattei 12-22

Via Osimo 2-16, 1-5 ,9-11

Via Pergolesi G.B. 2-32P

Via Persiani 2, 14, 18-22, 5, 11-15

Via Pesaro 26B-34D, 39-65, 77-99

Via Podesti 108-11,6, 53-57

Via Quarnaro 2-14, 18, 1-9 ,13-15

Via Ragnini 2-8C, 1-5

Via Ragusa 2-8 14 18 1 5 15-23

Via Recanati 2-10 1-9

VIa Vinicio Rossi 6, 10-16, 1, 7-13, 21

Via Rossini 2 6-20, 1-23

Via Rupi XXIX settembre 12-14, 31

Via Salvi 2

Via Sanzio 2-20, 24, 28-40, 44-50, 54-56, 62, 72, 1-21, 33-81, 85-105

Via Saracini 2, 8-18, 22-24, 30, 34-36, 40-46, 50-54, 21-23

Via Scrima 2-36B, 42-58, 66 ,3, 7-27, 33-43, 47-59

Via Sebenico 10-12, 3-7 11

Via Senigallia 18, 25-29

Via Spalato 2, 1-5

Via Spontini 2-4, 1-9A

Via Tibaldi 2, 1-11

Via Tiziano 2, 6-36, 44, 48-50, 1-3, 7-49, 69, 73A-75

Via Tolentino 1-7

Via Torrioni 16, 57-65, 69, 73-75

Via Urbino 2-18, 22, 1-37

Via Valle Miano 2-6, 10-14, 1-5 ,9-19

Via Vanoni 2-4, 1-5

Via Vasari 4-10, 18-20, 30-36A, 3-35

Via XXIX settembre 14-20B

Via Verdi 14-16, 1

Vicolo Oscuro 3

Vicolo Palomba 2.